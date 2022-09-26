В Париже полиция применила газ для разгона протестующих у посольства Ирана

Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен демонстрантов у посольства Ирана в Париже.

"На подходе к зданию посольства колонны протестующих полиция несколько раз распылила слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов, которые пытались прорвать полицейский кордон и ворваться в дипломатическое представительство", - сообщает СМИ.

Накануне во французской столице также прошли две демонстрации в поддержку протестующих в Иране. Ряд акций протеста состоялся в Марселе, Бордо, Страсбурге, Лионе и Рене.



В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов 13 сентября в Тегеране и отправила в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.