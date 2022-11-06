В Пентагоне заявили, что все НЛО производятся в Китае

Разведка США подготовилаочередной секретный отчет для Конгресса. В нем подавляющее число свидетельств появления неопознанных летающих объектов названо визуальным контактом с "китайскими дронами". Еще часть задокументированных случаев расценивается как встречи с метеорологическими аэростатами или просто оптические иллюзии, сообщает The New York Times.



Весной этого года в Палате представителей Конгресса США проходили специальные слушания, на которых законодатели США пришли к выводу, что НЛО могут представлять собой потенциальную угрозу для нацбезопасности. Пока неизвестно, что скажут конгрессмены после изучения нового документа от разведки.