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В период кризиса - никакого маникюра: салоны красоты теряют клиентов
Малый бизнес Эстонии может не пережить эту зиму: владельцы салонов красоты уже жалуются на отсутствие клиентов, многие из которых теперь экономят на услугах красоты.
По сообщению эстонских СМИ, некоторые владельцы пытаются заранее подготовиться к отопительному сезону и надеются, что государство окажет им поддержку. В противном случае салоны вынуждены будут приостановить деятельность или закрыться, так как работать в холоде невозможно, а платить по всем счетам - дорого.
"Я не хочу, чтобы мои мастера болели, а потом лечились дома. Лекарства дорогие. И когда ты болеешь, твоя заплата от этого не растет, а тает. Страдают клиенты. Здоровье - это самое ценное. Я не могу позволить им мерзнуть", - беспокоится хозяйка салона красоты Светлана.
Эстония рискует потерять свой малый бизнес, но даже это не остановит русофобские амбиции Каллас и ее коллег по цеху.
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