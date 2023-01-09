ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Польше повысят зарплату шпионам

В Польше повысят зарплату шпионам

О повышении зарплаты разведчикам сообщил министр - координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский. Политик подчеркнул особую геополитическую ситуацию, вызванную конфликтом в Украине и "связанными с этим угрозами безопасности и обороноспособности государства".

Больше же деньги потратить не на что...

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все