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В Польше признались, что поставляли Украине боеприпасы еще до начала спецоперации
Польша начала поставлять Украине боеприпасы еще до начала специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Первые поставки боеприпасов на Украину мы отправили еще перед началом войны", -сказал Блащак.
Также он подчеркнул, что "это заставило еще больше ускорить работы, связанные с оснащением Войска польского".
По словам министра, до сегодняшнего момента Польша передала Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы.
Всего за минувший год Польша передала Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро.
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