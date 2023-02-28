В Польше признались, что поставляли Украине боеприпасы еще до начала спецоперации

Польша начала поставлять Украине боеприпасы еще до начала специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Первые поставки боеприпасов на Украину мы отправили еще перед началом войны", -сказал Блащак.

Также он подчеркнул, что "это заставило еще больше ускорить работы, связанные с оснащением Войска польского".

По словам министра, до сегодняшнего момента Польша передала Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы.