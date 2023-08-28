Организаторы переправки нелегальных мигрантов в ЕС "сидят" в Польше

В одном из польских городов пограничники задержали очередную преступную группу, занимающуюся организацией нелегальной миграции на территорию стран Европейского союза.Преступников взяли "на горячем", когда они везли семерых иностранцев без документов.

Установлено, что организатором был гражданин Украины, который зарабатывал на переправке мигрантов в ЕС, в том числе через белорусско-польскую границу.

Это далеко не первый случай, когда украинцы, находящиеся в Польше, организуют такие схемы.