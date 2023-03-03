В Польше туалетная бумага подорожала на 50 % в течение года

Польская Interia: санкции против России взвинтили цены на туалетную бумагу в стране.

"В одном из варшавских супермаркетов за рулон бумажных полотенец нужно заплатить 28,79 злотых, а за туалетную бумагу, упакованную по восемь рулонов, - почти 25 злотых, а за 12 рулонов - более 33 злотых (более 7 евро)".