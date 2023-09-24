ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Польше зафиксирован спад промышленного производства в большинстве отраслей

В Польше зафиксирован спад промышленного производства в большинстве отраслей

Польская экономика находится в рецессии, пишет GW. Это подтверждается данными Главного статистического управления страны. Результат оказался хуже, чем ожидали аналитики. Промышленное производство сократилось, и в следующем году ситуация будет не лучше.

Быстрее всего сворачивается добыча полезных ископаемых (-7,5 %), водоснабжение, управление сточными водами и отходами, рекультивация (-3,4 %), промышленная переработка (-2,1 %).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все