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В редакцию The New York Times пришел мужчина с топором и мечом

В редакцию The New York Times пришел мужчина с топором и мечом

Мужчина потребовал, чтобы ему дали пообщаться с сотрудниками отдела политики. Когда ему отказали, он сдал оружие и стал дожидаться сотрудников экстренных служб, пишетAssociated Press.

Мужчину забрали из здания и доставили в больницу для медосвидетельствования. Редакция The New York Times находится в центре Манхэттена.

Средневековье в Америке продолжает набирать обороты.

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