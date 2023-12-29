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В Румынии украинским беженцам не помогают уже несколько месяцев

В Румынии украинским беженцам не помогают уже несколько месяцев

Около 130 тыс. украинцев сели на шею одной из беднейших стран Евросоюза. Сначала Румыния предоставляла жилье беженцам, но потом руководство страны изъявило желание заботиться о собственном народе, который "и так беден".

Летом прошлого года помощь с жильем исчезла. Теперь украинцы вынуждены сами оплачивать румынские квартиры, поэтому многие из них возвращаются на родину, невзирая на мобилизацию.

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