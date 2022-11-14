В сенате США угрожают Илону Маску

Сенатор-демократ от штата Массачусетс пригрозил владельцу SpaceX, Tesla и Twitter Илону Маску вмешательством, если он не сможет "навести порядок"в своем бизнесе.

"Наведите порядок в своих компаниях или это сделает Конгресс", - написал сенатор.

Эд Марки также обвинил Маска в том, что он "тратит время на разборки в интернете", пока органы США по контролю автомобильной безопасности расследуют гибель людей в ходе аварий с участием автомобиля Tesla.

Ранее Марки потребовал от Маска объяснений после того, как репортер Washington Post создал "подтвержденный"аккаунт, выдавая себя за сенатора. В ответ миллиардер написал, что реальный аккаунт Марки "выглядит как пародия".