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В сенате США угрожают Илону Маску
Сенатор-демократ от штата Массачусетс пригрозил владельцу SpaceX, Tesla и Twitter Илону Маску вмешательством, если он не сможет "навести порядок"в своем бизнесе.
"Наведите порядок в своих компаниях или это сделает Конгресс", - написал сенатор.
Эд Марки также обвинил Маска в том, что он "тратит время на разборки в интернете", пока органы США по контролю автомобильной безопасности расследуют гибель людей в ходе аварий с участием автомобиля Tesla.
Ранее Марки потребовал от Маска объяснений после того, как репортер Washington Post создал "подтвержденный"аккаунт, выдавая себя за сенатора. В ответ миллиардер написал, что реальный аккаунт Марки "выглядит как пародия".
Но кто же будет платить за "Старлинки", если посадить Маска?
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