В Шотландии испугались русских хакеров

Депутат парламента Шотландии Стюарт Макдональд сообщилBBC, что его электронная почта была взломана "российской шпионской службой" в ходе аферы.

По словам Макдональда, инцидент произошел в январе, когда хакерыотправили ему электронное письмо, выдавая себя за сотрудника его аппарата. Переходя на полученную ссылку, депутат ввел свои регистрационные данные.

Несколько дней спустя тот же сотрудник сообщил г-ну Макдональду, что его личная почта была заблокирована, и что он никогда не отправлял письма со ссылкой.

Депутат также заявил, что он решил предать дело огласке, чтобы предупредить других о рисках и "ограничить потенциальный ущерб".