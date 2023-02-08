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В Шотландии испугались русских хакеров
Депутат парламента Шотландии Стюарт Макдональд сообщилBBC, что его электронная почта была взломана "российской шпионской службой" в ходе аферы.
По словам Макдональда, инцидент произошел в январе, когда хакерыотправили ему электронное письмо, выдавая себя за сотрудника его аппарата. Переходя на полученную ссылку, депутат ввел свои регистрационные данные.
Несколько дней спустя тот же сотрудник сообщил г-ну Макдональду, что его личная почта была заблокирована, и что он никогда не отправлял письма со ссылкой.
Депутат также заявил, что он решил предать дело огласке, чтобы предупредить других о рисках и "ограничить потенциальный ущерб".
Ведь русским нечем больше заниматься сейчас.
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