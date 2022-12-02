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В СМИ и соцсетях высмеяли слишком долгое рукопожатие Байдена и Макрона

Президент СШАДжо Байден не отпускалруку французского коллеги более 30 секунд. Ведущий Fox News Джесси Уоттерс назвал это рукопожатие "ирландским силовым приемом, или поцелуем смерти".

А в Сети шутят, что Байден просто "забыл" отпустить руку Макрона.

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