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В СМИ и соцсетях высмеяли слишком долгое рукопожатие Байдена и Макрона
Президент СШАДжо Байден не отпускалруку французского коллеги более 30 секунд. Ведущий Fox News Джесси Уоттерс назвал это рукопожатие "ирландским силовым приемом, или поцелуем смерти".
А в Сети шутят, что Байден просто "забыл" отпустить руку Макрона.
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