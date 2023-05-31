В США аллигатор напал на упавшего в пруд мужчину и откусил ему руку

Американец Ривера сидел в баре и решил выйти на улицу, чтобы справить нужду, так как в туалет стояла длинная очередь:

"Я подошел к водоему... Внезапно что-то произошло: то ли я споткнулся, то ли земля подо мной просто провалилась. Я оказался в воде. И это буквально последнее, что я помню", - рассказал он.