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В США аллигатор напал на упавшего в пруд мужчину и откусил ему руку

В США аллигатор напал на упавшего в пруд мужчину и откусил ему руку

Американец Ривера сидел в баре и решил выйти на улицу, чтобы справить нужду, так как в туалет стояла длинная очередь:

"Я подошел к водоему... Внезапно что-то произошло: то ли я споткнулся, то ли земля подо мной просто провалилась. Я оказался в воде. И это буквально последнее, что я помню", - рассказал он.

Мужчина очнулся уже в больнице. От врачей он узнал, что аллигатор откусил ему руку выше локтя, а спасли его посетители бара.

+1 фобия в копилочке...

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