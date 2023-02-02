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В США бьют тревогу из-за массовых отравлений детей наркотиками

В США бьют тревогу из-за массовых отравлений детей наркотиками

Число детских смертей из-за отравления наркотиком фентанилом многократно выросло за последние годы, передаетFox News.

По данным НКО Families Against Fentanyl(FAF), число смертей от фентанила среди детей в возрасте 1-4 лет утроилось с 2019 по 2021 год, а среди детей 5-14 лет увеличилось в четыре раза.

"Фентанил стал настолько распространенным, что убивает младенцев и детей просто при случайном контакте", - заявил основатель FAF Джим Раух.

Капитан Майкл Каннингем из полиции штата Луизиана сообщил Fox News, что за последний год "почти 100 %" изъятых его департаментом наркотических средств содержали фентанил. По оценке капитана, наркотики поступают через южную границу США.

При этом, по мнению лидера FAF, проблемы США с фентанилом являются "только началом", а наркотик может попасть в пищевые продукты, воду или воздух из-за легкой растворимости.

Как насчет переслать лишние наркотики в Киев? В рамках гуманитарной помощи украинским властям, разумеется.

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