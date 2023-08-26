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В США хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать азотом

В США хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать азотом

Первым американским штатом, который использует нововведение, не прочь стать Алабама.

Офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году. Ему не смогли сделать смертельную инъекцию, поэтому Алабама планирует расправиться с ним с помощью азотной гипоксии.

При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода.

Такая казнь разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.

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