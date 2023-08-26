В США хотят впервые казнить заключенного, заставив его дышать азотом

Офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году. Ему не смогли сделать смертельную инъекцию, поэтому Алабама планирует расправиться с ним с помощью азотной гипоксии.