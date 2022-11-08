В США на фоне инфляции люди начали сдавать в ломбарды гробы

В США местные жители сдают в ломбарды подержанные гробы, и на них растет спрос. Об этом сообщаетWWLP.



Так, например, в штате Колорадо в ломбарде Пастернака за $499 продается поцарапанный гроб, который один из клиентов обменял на кредит наличными.



По словам владельца Скотта Пастернака, в последнее время из-за растущей инфляции люди все чаще приносят самые разные вещи в его ломбард.



Так много вопросов — и так мало ответов...