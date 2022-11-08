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В США на фоне инфляции люди начали сдавать в ломбарды гробы

В США на фоне инфляции люди начали сдавать в ломбарды гробы

В США местные жители сдают в ломбарды подержанные гробы, и на них растет спрос. Об этом сообщаетWWLP.

Так, например, в штате Колорадо в ломбарде Пастернака за $499 продается поцарапанный гроб, который один из клиентов обменял на кредит наличными.

По словам владельца Скотта Пастернака, в последнее время из-за растущей инфляции люди все чаще приносят самые разные вещи в его ломбард.

Так много вопросов — и так мало ответов...

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