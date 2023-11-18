В США начала распространяться внутренняя угроза - американский фашизм

В преддверии выборов в США набирают силу фашистские настроения, пишет Cumhuriyet. Все дело в Трампе, который на этот раз стал гораздо более опасным кандидатом в президенты страны, чем в 2016 году: его риторика стала радикальнее. По мнению автора статьи, она созвучна с идеологическими штампами в нацистской Германии.

На прошлой неделе, выступая на Дне ветеранов, Трамп заявил: "Мы обещаем искоренить коммунистов, марксистов, фашистов и радикальных левых головорезов, живущих как паразиты (vermin) на территории нашей страны". Он употребил слово "паразит" (vermin / ungeziefer), использовавшееся в нацистской Германии для обозначения "нежелательных лиц" и "тех, кого необходимо уничтожить" Трамп говорит, что в случае победы на выборах депортирует миллионы мигрантов и закроет в лагерях.Процесс, начавшийся с заточения мигрантов, в дальнейшем может продолжиться заточением и оппозиции, считает автор.