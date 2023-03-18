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В США новый экологический ядерный скандал
Прошлой осенью из атомной электростанции на заводе Xcel Energy в Монтиселло (штат Миннесота)вытекло 400 000 галлонов радиоактивной воды, но об этом не сообщалось общественности, поскольку завод заявил, что утечка не представляет опасности для здоровья или безопасности населения.
Однако теперь выяснилось, что заявление было ложным, и среди местных жителей появились пострадавшие.
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