В США обеспокоились из-за распространения "зомби-наркотика"

Почти по всей территории США распространилось наркотическое вещество, которое называют "зомби-наркотиком".Из-за этого управление по борьбе с наркотиками в США опубликовало предупреждение об опасности фентанила, смешанного с ксилазином - транквилизатором для животных.

Ксилазин представляет собой "самую смертоносную наркоугрозу", с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты, а вместе с фентанилом - "еще более смертоносную".