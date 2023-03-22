ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В США обеспокоились из-за распространения "зомби-наркотика"

В США обеспокоились из-за распространения "зомби-наркотика"

Почти по всей территории США распространилось наркотическое вещество, которое называют "зомби-наркотиком".Из-за этого управление по борьбе с наркотиками в США опубликовало предупреждение об опасности фентанила, смешанного с ксилазином - транквилизатором для животных.

Ксилазин представляет собой "самую смертоносную наркоугрозу", с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты, а вместе с фентанилом - "еще более смертоносную".

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, с августа 2021-го по август 2022 года от отравления наркотическими веществами умерли более 107,7 тысячи американцев, причем 66 процентов этих смертей были связаны с синтетическими опиоидами (такими как фентанил).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все