ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В США призвали отправить в Черное море военные корабли

Американский сенатор Том Коттон предложил радикальный ответ США на инцидент над Черным морем

"Что мы сейчас можем сделать? Я считаюнеобходимым отправить еще один беспилотник в ту зону. А если они и его собьют, отправить туда военный корабль ВМФ США. Просто так, для баланса сил. Потому что мы имеем право и должны иметь возможность присутствовать в международных водах", - заявил сенатор.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все