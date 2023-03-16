В США призвали отправить в Черное море военные корабли

"Что мы сейчас можем сделать? Я считаюнеобходимым отправить еще один беспилотник в ту зону. А если они и его собьют, отправить туда военный корабль ВМФ США. Просто так, для баланса сил. Потому что мы имеем право и должны иметь возможность присутствовать в международных водах", - заявил сенатор.