В США раскрыли план ядерного Армагеддона против России

США готовы пойти на страшную конфронтацию с Россией, пишет экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на личном сайте. По его мнению, Запад находится на краю пропасти, и если его деградацию не остановить, то новая мировая война станет неизбежной.