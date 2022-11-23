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В США растет тенденция сексуализации несовершеннолетних
В США растет тенденция сексуализации несовершеннолетних, и это ни у кого не вызывает вопросов.
На это обратил внимание ведущий Fox NewsТакер Карлсон. В качестве примера он привел рекламную кампанию бренда одежды Balenciaga в Instagram (запрещен в РФ), для которой использовали снимки маленькой девочки.
"На одной из фотографий можно увидеть некоторые документы. Содержание большей части из них нельзя прочитать, но в одном... есть отсылка к решению Верховного суда США по делу "Эшкрофт против Коалиции за свободу слова". По его решению были отменены некоторые положения закона о запрете детской порнографии.
"Никто не замечает этого! Нет бойкота, на первой странице The New York Times нет редакторской статьи, осуждающей это. И конечно же, Instagram позволил опубликовать эти фотографии", - возмутился Карлсон.
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