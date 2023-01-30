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В США серийного насильника и грабителя удалось найти по ДНК спустя 40 лет
Жертвами преступника стали десятки женщин на юге Флориды. Им оказался 63-летний Роберт Келер. В 1980-х годах Келер несколько раз вламывался в дома к женщинам с ножом. Угрожая физической расправой, он надевал наволочку на голову жертве и насиловал. Потом он забирал из дома все ценности и уходил.
Поймать Келера удалось благодаря образцам ДНК, которые полиции предоставил его сын. На одном из мест преступления в 1983 году остались биологические следы Келера. Жертвой того нападения была 25-летняя женщина в Майами.
Судебный процесс начался на прошлой неделе. Теперь Келеру грозит пожизненное заключение в тюрьме, вынесение приговора назначено на 17 марта.
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