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В США серийного насильника и грабителя удалось найти по ДНК спустя 40 лет

В США серийного насильника и грабителя удалось найти по ДНК спустя 40 лет

Жертвами преступника стали десятки женщин на юге Флориды. Им оказался 63-летний Роберт Келер. В 1980-х годах Келер несколько раз вламывался в дома к женщинам с ножом. Угрожая физической расправой, он надевал наволочку на голову жертве и насиловал. Потом он забирал из дома все ценности и уходил.

Поймать Келера удалось благодаря образцам ДНК, которые полиции предоставил его сын. На одном из мест преступления в 1983 году остались биологические следы Келера. Жертвой того нападения была 25-летняя женщина в Майами.

Судебный процесс начался на прошлой неделе. Теперь Келеру грозит пожизненное заключение в тюрьме, вынесение приговора назначено на 17 марта.

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