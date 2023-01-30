В США серийного насильника и грабителя удалось найти по ДНК спустя 40 лет

Жертвами преступника стали десятки женщин на юге Флориды. Им оказался 63-летний Роберт Келер. В 1980-х годах Келер несколько раз вламывался в дома к женщинам с ножом. Угрожая физической расправой, он надевал наволочку на голову жертве и насиловал. Потом он забирал из дома все ценности и уходил.