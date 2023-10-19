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В США создают отдельные школы, чтобы защитить детей от ЛГБТ-пропаганды
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Американский священник и сторонник Дональда Трампа Марк Бернс анонсировал создание собственной "христианской военной академии" для противостояния ЛГБТ-повестке.
Академия может быть открыта в 2024 году, она предоставит детям "доступное проамериканское образование с сильным акцентом на библейском учении" отдельно от системы государственных школ.