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В США создают отдельные школы, чтобы защитить детей от ЛГБТ-пропаганды

В США создают отдельные школы, чтобы защитить детей от ЛГБТ-пропаганды

Американский священник и сторонник Дональда Трампа Марк Бернс анонсировал создание собственной "христианской военной академии" для противостояния ЛГБТ-повестке.

Академия может быть открыта в 2024 году, она предоставит детям "доступное проамериканское образование с сильным акцентом на библейском учении" отдельно от системы государственных школ.