В США суд впервые разрешил казнить заключенного с помощью азота

Власти Алабамы хотят казнить 58-летнего Кеннета Смита. Оносуждензасовершенное в 1988 году убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами.

Смит протестует, так как умудрился пережить казнь с помощью смертельной инъекции. В 2022 году попыткиввести в его вену катетер не увенчались успехом.