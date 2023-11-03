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В США суд впервые разрешил казнить заключенного с помощью азота

В США суд впервые разрешил казнить заключенного с помощью азота

Власти Алабамы хотят казнить 58-летнего Кеннета Смита. Оносуждензасовершенное в 1988 году убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами.

Смит протестует, так как умудрился пережить казнь с помощью смертельной инъекции. В 2022 году попыткиввести в его вену катетер не увенчались успехом.

Казнь с помощью азота санкционирована в трех штатах США, однако на практике до сих пор ни разу не применялась.

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