ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В США второй год подряд "женщиной года" признают трансгендера

В США второй год подряд "женщиной года" признают трансгендера

В этот раз по версии USA Today титула удостоился депутат от Демократической партии Ли Финке. Он выступает за то, чтобы дети имели доступ к операциям по смене пола.

В прошлом году "женщиной года" стал трансгендер Рэйчел Левин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все