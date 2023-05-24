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В США юноша пытался прорваться к Белому дому, чтобы расправиться с Байденом
23 мая около 21:35 вечера по местному времени парнишка наехал на шлагбаум Белого дома на арендованном грузовике. Он врезался в барьер во второй раз, прежде чем сотрудники Парковой полиции США взяли его под стражу.
Во время задержания 19-летний Саи Варшит Кандула заявил правоохранителям, что хотел захватить власть и убить президента Джо Байдена.
По его словам, он планировал нападение в течение шести месяцев, а грузовик U-Haul арендовал вечером 22 мая.
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