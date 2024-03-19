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В США забили тревогу: скоро в женском спорте останутся одни трансгендеры

В США забили тревогу: скоро в женском спорте останутся одни трансгендеры

В США в женском спорте скоро не останется женщин - их заменят трансгендеры, пишет Fox News. Ярким примером является политика студенческой спортивной ассоциации NCAA, которая предпочитает выделять стипендии и давать возможности не биологическим женщинам, а транс-спортсменам.

При этом президент NCAA Чарли Бейкер признал, что организация за все 14 лет существования ни разу не оценивала вред этой политики для женщин. И никто из американских правящих политических партий не выступил с критикой, узнав об этом.

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