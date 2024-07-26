В США задержали сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" и сына его экс-партнера по бизнесу

Исмаэль "Эль Майо" Самбада и Хоакин "Эль Чапо" Гусман прибыли в Америку на частном самолете Beechcraft King Air в аэропорт Санта-Тереза, на посадочной полосе их уже ждали федеральные агенты. Все проходило очень спокойно и организовано, сообщил один из работников аэропорта.

За поимку Самбады власти США назначили вознаграждение в $15 млн, за голову Гусмана Лопеса - $5 млн. Событие изменит весь криминальный ландшафт Мексики. Самбада - один из самых влиятельных торговцев наркотиками в истории страны. Второй сооснователь "Синалоа" Эль Чапо был экстрадирован в США в 2017 и отбывает пожизненное в тюрьме строго режима.