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В США задержали сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" и сына его экс-партнера по бизнесу
Исмаэль "Эль Майо" Самбада и Хоакин "Эль Чапо" Гусман прибыли в Америку на частном самолете Beechcraft King Air в аэропорт Санта-Тереза, на посадочной полосе их уже ждали федеральные агенты. Все проходило очень спокойно и организовано, сообщил один из работников аэропорта.
За поимку Самбады власти США назначили вознаграждение в $15 млн, за голову Гусмана Лопеса - $5 млн. Событие изменит весь криминальный ландшафт Мексики. Самбада - один из самых влиятельных торговцев наркотиками в истории страны. Второй сооснователь "Синалоа" Эль Чапо был экстрадирован в США в 2017 и отбывает пожизненное в тюрьме строго режима.
Самбаде и Хоакину Гузман Лопесу предъявлено множество обвинений в переправке огромного количества наркотиков в США, в том числе сильно действующего синтетического опиоида фентанила, который стал лидирующей причиной смерти для людей с 18 до 45 лет.
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