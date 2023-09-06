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В столице ЕС бьют тревогу из-за оборота наркотиков

В столице ЕС бьют тревогу из-за оборота наркотиков

Первый в истории Бельгии комиссар по борьбе с наркотиками Ине ван Вимерш признала "мрачную картину" рекордной наркоторговли в центре ЕС.

По мнению ван Вимерш, улицы Брюсселя наводняет сравнительно новый для города крэк-кокаин, который стал популярен в США в 1980-е годы. Комиссар уверена, что для решения проблемы нужна общеевропейская стратегия.

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