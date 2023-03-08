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В Таллине резко выросло потребление кокаина
Об этом говорит исследование сточных вод в столице за 2022 год. Согласно данным, больше всего следов кокаина обнаружено в столичных водах, а также в Кохтла-Ярве.
В Таллине и Кохтла-Ярве уровень потребления никотина также оказалось самым высоким в Эстонии. Однако в отношении алкоголя наблюдается противоположная тенденция: объем остатков спиртного в сточных водах в прошлом году сократился.
В свою очередь, авторы исследования объясняют более чем двукратное увеличение потребление никотина в Таллине повышением уровня стресса в обществе и появлением новых табачных изделий.
При этом из наркотиков в Кохтла-Ярве лидируют амфетамин и марихуана. Однако следов кокаина в этом городе обнаружено значительно меньше, чем в Таллине.
По данным исследования, в сточных водах столицы в прошлом году обнаружено остатков кокаина на 61% больше, чем в 2020 году.
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