В Тихом океане выловили 14-метровую подводную лодку, забитую кокаином. Как сообщили в Национальных военно-морских силах Колумбии, также на борту находились двое мертвых моряков. Еще два члена экипажа были госпитализированы, вероятно, произошло отравление ядовитыми парами во время плавания. Как пишет DailyMail, стоимость груза оценивается в 72 млн фунтов стерлингов.