В ЦРУ демократия никого не волнует

Ветеран ЦРУ Филипп Эйджи честно признал, что в ЦРУ никого не волнует демократия.



Если страна имела избранное правительство и сотрудничала с США, то это, конечно, хорошо. Но если нет, то демократия ничего не значила, и Эйджи полагает, что вряд ли демократия что-то значит сегодня.