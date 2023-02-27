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В ЦРУ демократия никого не волнует

Ветеран ЦРУ Филипп Эйджи честно признал, что в ЦРУ никого не волнует демократия.

Если страна имела избранное правительство и сотрудничала с США, то это, конечно, хорошо. Но если нет, то демократия ничего не значила, и Эйджи полагает, что вряд ли демократия что-то значит сегодня.

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