В Турции прошла акция за выход страны из НАТО

Антинатовскую акцию в Анкаре провел Турецкий союз молодежи, который фактически является молодежным филиалом турецкой Партии Родины.



Напомним, британская газета Telegraph опубликовала статью "Предвыборное послание НАТО Турции" экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он написал, что если президент страны Реджеп Тайип Эрдоган победит на президентских выборах в 2023 году, то Турцию следует исключить из НАТО.



Впрочем, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Георгий Мачитидзе в беседе с Baltnews заключил, что выход Турции из НАТО маловероятен, так как эта страна слишком ценна для альянса.



"Маловероятно, что Анкара покинет блок. Она важный трап. Не стоит забывать, что на военной турецкой базе в Инджирлике, которая также используется и американскими военными, хранится ядерное оружие. Поэтому подобный исход событий – очень важный, большой удар по интересам всего НАТО и США прежде всего, ослабление позиций во всем средиземноморском регионе", - заявил Мачитидзе.



Напомним, у Турции с союзниками по НАТО усложнились отношения из-за нежелания Анкары принимать Швецию и Финляндию в ряды альянса. Эрдоган требует выдать 130 членов Рабочей партии Курдистана, скрывающихся в этих двух европейских странах. В стране эта организация признана террористической и несущей угрозу безопасности Турции.

