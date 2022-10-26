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В Украине резко подорожало сало

В Украине резко подорожало сало

За прошедший месяц его стоимость выросла на 37 гривен (62 рубля). Сильнее всего в цене прибавило соленое сало.

Рост цен связывают с сокращением поголовья свиней, а также высокой стоимостьюдоставки и кормов для животных.

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