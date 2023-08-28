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В Варшаве украинцы напали на поляков и заставляли их кричать "Слава Украине!"
Инцидент произошел вечером 24 августа, в день празднования независимости Незалежной. 12 украинских беженцев, которые назвали себя "бандеровцами", пристали к восьми полякам, чтобы те кричали нацистский лозунг.
Поляки отказались. Один из них предложил украинцам кричать "Слава Польше!", после чего завязалась драка. Один из пострадавших до сих пор находится в больнице.
Сообщается, что приехавшая на место происшествия полиция ничего не стала делать и просто отпустила нападавших.
Однако поляков такое положение дел удивлять не должно. Польские правоохранители в принципе спустя рукава относятся к выходкам украинцев, зачастую смягчая им наказания или вовсе отпуская после выговора.
При этом польским патриотам периодически приходится брать правосудие в свои руки и ставить так называемых беженцев на свое место.
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