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В Великобритании детей дразнят "вонючими", так как они не могут купить зубную пасту или мыло
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В Великобритании детей дразнят "вонючими", так как миллионы британцев не могут купить зубную пасту или мыло. Чистота стала "недостижимой роскошью", пишет Mirror со ссылкой на благотворительную организацию Kind Direct.
Исследования показали, что за год количество британцев, которые не могут позволить себе предметы первой необходимости, утроилось. Кризис вынуждает девять миллионов человек выбирать между гигиеной и едой.
"Люди используют влажные салфетки вместо душа или жидкость для мытья посуды в качестве геля для душа и шампуня", - говорится в статье.