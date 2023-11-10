ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Великобритании появилась новая работенка для украинок - обнаженная уборщица

В Великобритании появилась новая работенка для украинок - обнаженная уборщица

Рубрика "Их вакансии".

В Великобритании появилась новая работенка для украинок - обнаженная уборщица.

Одна такая сотрудница рассказала, что она работает у одной богатой британской семьи "в чем мать родила". Стоит такой труд $61 в час. Работой женщина в целом довольна.

Наглядная демонстрация того, как на Западе относятся к украинцам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все