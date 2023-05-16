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В венгерских СМИ оценили план Украины взорвать нефтепровод "Дружба"

В венгерских СМИ оценили план Украины взорвать нефтепровод "Дружба"

Венгерский эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради назвал план Киева взорвать нефтепровод "Дружба" актом терроризма и поводом для вмешательства НАТО.

В интервью Magyar Nemzet Ногради заявил, что подрыв, о планировании которого сообщало издание Washington Post, стал бы прямым нападением на Венгрию.

О вступлении Украины в НАТО эксперт сказал, что на это нет шанса, поскольку страна находится в состоянии войны и в ней "нет даже минимума демократии".

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