В венгерских СМИ оценили план Украины взорвать нефтепровод "Дружба"

В интервью Magyar Nemzet Ногради заявил, что подрыв, о планировании которого сообщало издание Washington Post, стал бы прямым нападением на Венгрию.

О вступлении Украины в НАТО эксперт сказал, что на это нет шанса, поскольку страна находится в состоянии войны и в ней "нет даже минимума демократии".