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В венгерских СМИ оценили план Украины взорвать нефтепровод "Дружба"
Венгерский эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради назвал план Киева взорвать нефтепровод "Дружба" актом терроризма и поводом для вмешательства НАТО.
В интервью Magyar Nemzet Ногради заявил, что подрыв, о планировании которого сообщало издание Washington Post, стал бы прямым нападением на Венгрию.
О вступлении Украины в НАТО эксперт сказал, что на это нет шанса, поскольку страна находится в состоянии войны и в ней "нет даже минимума демократии".
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