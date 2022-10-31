В Венгрии закрываются библиотеки, театры и спорткомплексы. Учреждениям нечем платить по счетам.



Особенно тяжелая ситуация сложилась в небольших городах, которые столкнулись с пяти-, а то и десятикратным повышением тарифов на газ и электричество. Так как правительство отказалось помогать местным властям, они остались брошенными на произвол судьбы. Из-за невозможности оплачивать счета стали закрываться библиотеки, театры и спортивные комплексы.