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В Венгрии закрываются библиотеки, театры и спорткомплексы. Учреждениям нечем платить

В Венгрии закрываются библиотеки, театры и спорткомплексы. Учреждениям нечем платить

В Венгрии закрываются библиотеки, театры и спорткомплексы. Учреждениям нечем платить по счетам.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в небольших городах, которые столкнулись с пяти-, а то и десятикратным повышением тарифов на газ и электричество. Так как правительство отказалось помогать местным властям, они остались брошенными на произвол судьбы. Из-за невозможности оплачивать счета стали закрываться библиотеки, театры и спортивные комплексы.

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