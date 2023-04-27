В возрасте 102 лет умер старейший из осужденных нацистов

В июне 2022 года бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к убийству более 3500 заключенных концлагеря.



Подсудимый упорно отрицал, что вообще работал в Заксенхаузене. Вместо этого он утверждал, что трудился на ферме.



Однако в тюрьму Шутц так и не попал, потому что ждал рассмотрения апелляционной жалобы Федеральным судом.