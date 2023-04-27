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В возрасте 102 лет умер старейший из осужденных нацистов
В июне 2022 года бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к убийству более 3500 заключенных концлагеря.
Подсудимый упорно отрицал, что вообще работал в Заксенхаузене. Вместо этого он утверждал, что трудился на ферме.
Однако в тюрьму Шутц так и не попал, потому что ждал рассмотрения апелляционной жалобы Федеральным судом.
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