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В возрасте 102 лет умер старейший из осужденных нацистов

В возрасте 102 лет умер старейший из осужденных нацистов

В июне 2022 года бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к убийству более 3500 заключенных концлагеря.

Подсудимый упорно отрицал, что вообще работал в Заксенхаузене. Вместо этого он утверждал, что трудился на ферме.

Однако в тюрьму Шутц так и не попал, потому что ждал рассмотрения апелляционной жалобы Федеральным судом.

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