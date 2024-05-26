В возрасте 88 лет умерла Бетт Нэш - стюардесса с самым долгим стажем в мире

Она проработала в небе почти 67 лет.

Нэш скончалась 17 мая в хосписе после недавнего диагностирования рака молочной железы. Официально она так и не уволилась со своей должности в American Airlines.

Нэш начала свою карьеру в Вашингтоне в 1957 году и в основном работала на рейсах Вашингтон - Нью-Йорк - Бостон, чтобы по вечерам быть дома и ухаживать за своим сыном с синдромом Дауна.