В Японии несколько старшеклассников попали в больницу из-за "супер острых" чипсов

Около 30 учащихся съели огненные закуски, которые в школу принес один из учеников, сообщили местные японские СМИ.

Вскоре некоторые из них начали жаловаться на тошноту и острую боль вокруг рта. В результате 14 старшеклассников были госпитализированы с симптомами сильного пищевого отравления.