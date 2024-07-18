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В Японии несколько старшеклассников попали в больницу из-за "супер острых" чипсов
Около 30 учащихся съели огненные закуски, которые в школу принес один из учеников, сообщили местные японские СМИ.
Вскоре некоторые из них начали жаловаться на тошноту и острую боль вокруг рта. В результате 14 старшеклассников были госпитализированы с симптомами сильного пищевого отравления.
Компания Isoyama Corp, производящая снеки, опубликовала заявление, в котором принесла извинения за "любые неудобства"покупателям и пожелала студентам скорейшего выздоровления. При этом производители заявили, что на упаковке продукта имеется предупреждение о высокой остроте и рекомендация употреблять их с осторожностью.
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