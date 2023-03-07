Венгрия одобрит расширение НАТО в марте

Венгрия приблизилась к одобрению заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО с прибытием депутатов правящей партии "Фидес" в Стокгольм, пишет Bloomberg.

В среду депутаты партии проведут встречу в Хельсинки. При этом, согласно повестке дня, опубликованной на сайте венгерского парламента, вступление скандинавских стран в НАТО ратифицируется 20 марта.

В случае ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО с венгерской стороны Турция остается единственной страной, которая сдерживает расширение военного альянса.