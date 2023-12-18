Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе

Венгрия мешает Евросоюзу выделять средства Украине, пишет Financial Times. Из-за этого Будапешт хотят лишить права голоса. Многие европейские лидеры настороженно относятся к этой идее. Тем не менее они хотят показать венгерскому премьеру Виктору Орбану "настоящую цену" изоляции внутри Евросоюза.



"Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

