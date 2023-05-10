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Венгры выступили против антироссийской политики ЕС

Венгры выступили против антироссийской политики ЕС

Большинство венгров (71%) выступили против антироссийских санкций ЕС и поставок оружия Киеву, сообщается в опросе от Szent Istvan Institute.

В поддержку всех мер ЕС, принятых против России в ходе СВО, высказались только 22% респондентов. Среди сельских жителей о несогласии с политикой союза заявили 62%.

Жителям Венгрии повезло, что их власти еще прислушались к их мнению. На нынешнем Западе такое - большая редкость.

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