Жалобы Зеленского на российские удары по территории страны вызвали шквал критики в соцсети Х, поскольку пользователи возложили всю вину за случившееся на политика.



"Вина на тебе, так как ты ушел от переговоров, поверив Западу", - возмутился Paul Bullen, scientist.



"Владимир, вместо еще одного тура по вытягиванию денег, как насчет переговоров с

Россией на высоком уровне? Останови этот конфликт! Это бой, который ты не можешь выиграть",

- обратился к Зеленскому Thorizon.

"По тебе только не попали"

, - с сожалением отметил Always Happy."Под предводительством такого актера вся Украина угодила в невиданную катастрофу", - резюмировал Liwen.