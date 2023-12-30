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"Вина на тебе": жалобы Зеленского на российские удары вызвали гнев в Сети

"Вина на тебе": жалобы Зеленского на российские удары вызвали гнев в Сети

Жалобы Зеленского на российские удары по территории страны вызвали шквал критики в соцсети Х, поскольку пользователи возложили всю вину за случившееся на политика.

"Вина на тебе, так как ты ушел от переговоров, поверив Западу", - возмутился Paul Bullen, scientist.

"Владимир, вместо еще одного тура по вытягиванию денег, как насчет переговоров с

Россией на высоком уровне? Останови этот конфликт! Это бой, который ты не можешь выиграть",

- обратился к Зеленскому Thorizon.

"По тебе только не попали"

, - с сожалением отметил Always Happy."Под предводительством такого актера вся Украина угодила в невиданную катастрофу", - резюмировал Liwen.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

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