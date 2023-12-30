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"Вина на тебе": жалобы Зеленского на российские удары вызвали гнев в Сети
Жалобы Зеленского на российские удары по территории страны вызвали шквал критики в соцсети Х, поскольку пользователи возложили всю вину за случившееся на политика.
"Вина на тебе, так как ты ушел от переговоров, поверив Западу", - возмутился Paul Bullen, scientist.
"Владимир, вместо еще одного тура по вытягиванию денег, как насчет переговоров с
Россией на высоком уровне? Останови этот конфликт! Это бой, который ты не можешь выиграть",
- обратился к Зеленскому Thorizon.
"По тебе только не попали"
, - с сожалением отметил Always Happy."Под предводительством такого актера вся Украина угодила в невиданную катастрофу", - резюмировал Liwen.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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