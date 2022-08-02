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Вице-президент США Камала Харрис что-то пыталась сказать про изменение климата
"Я знаю, что пока мы посылаем наши молитвы и нашу любовь, мы также каждый день подтверждаем нашу приверженность безотлагательности настоящего и способности, которая у нас есть коллективно, все мы вместе, чтобы что-то с этим сделать".
Это вице-президент США Камала Харрис что-то про изменение климата пыталась сказать.
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