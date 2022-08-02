ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Вице-президент США Камала Харрис что-то пыталась сказать про изменение климата

"Я знаю, что пока мы посылаем наши молитвы и нашу любовь, мы также каждый день подтверждаем нашу приверженность безотлагательности настоящего и способности, которая у нас есть коллективно, все мы вместе, чтобы что-то с этим сделать".

Это вице-президент США Камала Харрис что-то про изменение климата пыталась сказать.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все