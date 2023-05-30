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Власти Германии предложили жителям ФРГ потреблять не более 10 грамм мяса в сутки
Партия "Зеленые" утверждает, что если бы жители Германии полностью отказались от употребления мяса, то могли бы внести существенный вклад в борьбу с изменением климата.
Представители партии также хотят регулировать способы отопления. Нефтяное и газовое они планируют запретить в Германии на законодательном уровне. Немцы должны отапливать дома электричеством, используя тепловые насосы.
Ну так месяцок без мяса поживут - и 300 г шашлыка потом смогут поесть...
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