Власти Германии предложили жителям ФРГ потреблять не более 10 грамм мяса в сутки

Партия "Зеленые" утверждает, что если бы жители Германии полностью отказались от употребления мяса, то могли бы внести существенный вклад в борьбу с изменением климата.

Представители партии также хотят регулировать способы отопления. Нефтяное и газовое они планируют запретить в Германии на законодательном уровне. Немцы должны отапливать дома электричеством, используя тепловые насосы.